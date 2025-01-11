 
السبت 2025-01-11 03:48 م
 

غرفة تجارة عمّان: توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر السورية

الطريق المؤدي إلى معبر جابر في المفرق الحدودي
معبر جابر
السبت، 11-01-2025 02:43 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، السبت، إنه تم توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر السورية.

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وأشار الحاج توفيق إلى أنه سيتم تعميم الرسوم الجديدة على هذه المعابر الأحد.

 
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