غرفة صناعة اربد تشارك في تنفيذ برنامج "BTEC" لطلبة المدارس

وأكد رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان أن المشاركة تأتي انسجامًا مع توجهات الغرفة لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، مشددًا على أهمية تزويد الطلبة بالمهارات العملية التي تسهم في إعداد جيل مؤهل وقادر على الانخراط في بيئة العمل بكفاءة.
وركزت المحاضرات على تزويد الطلبة بمهارات عملية في مجالي إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، مع تسليط الضوء على بيئة العمل، ومهارات الاتصال، وريادة الأعمال، إلى جانب مفاهيم التحول الرقمي وتنمية التفكير التحليلي.
وأكدت الغرفة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة لخدمة المجتمع المحلي، وتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل، من خلال نقل الخبرات العملية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.
ولاقت المبادرة تفاعلاً إيجابياً من الطلبة والهيئات التدريسية، الذين أكدوا أهمية استمرار مثل هذه البرامج النوعية في تعزيز مهارات الطلبة وتأهيلهم للحياة العملية.
أخبار متعلقة
-
أكثر من 21 ألف مركبة استفادت من خصم رسوم الترخيص في الأردن
-
وزير الشؤون السياسية يلتقي طلبة من كلية الحقوق بالجامعة الأردنية
-
البدور: "بعد نجاحها في البشير": دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية ابتداءً من 2 أيار في الزرقاء
-
تعاون أردني ألماني لبناء قدرات "الفريق الوطني لمفاوضات المياه المشتركة"
-
المومني: للتلفزيون الأردني دور كبير وريادي وشاهد حي وناقل أمين
-
إطلاق المرحلة الثانية من مشروع أنظمة الطاقة الشمسية للبلديات بكلفة 3.4 مليون دينار
-
أوقاف الكورة تطلق مبادرة "مساجدنا للجميع" لتهيئتها للأشخاص ذوي الإعاقة
-
حظر النشر في قضية قاتل أطفاله الثلاثة في الكرك