غرفة صناعة اربد تشارك في تنفيذ برنامج "BTEC" لطلبة المدارس

الإثنين، 27-04-2026 01:15 م

الوكيل الإخباري-   قدمت غرفة صناعة اربد محاضرات تدريبية لطلبة الصف الثاني الثانوي في عدد من مدارس المحافظة، وذلك ضمن برنامج "BTEC" الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم.

وأكد رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان أن المشاركة تأتي انسجامًا مع توجهات الغرفة لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، مشددًا على أهمية تزويد الطلبة بالمهارات العملية التي تسهم في إعداد جيل مؤهل وقادر على الانخراط في بيئة العمل بكفاءة.


وركزت المحاضرات على تزويد الطلبة بمهارات عملية في مجالي إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، مع تسليط الضوء على بيئة العمل، ومهارات الاتصال، وريادة الأعمال، إلى جانب مفاهيم التحول الرقمي وتنمية التفكير التحليلي.


وأكدت الغرفة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة لخدمة المجتمع المحلي، وتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل، من خلال نقل الخبرات العملية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.


ولاقت المبادرة تفاعلاً إيجابياً من الطلبة والهيئات التدريسية، الذين أكدوا أهمية استمرار مثل هذه البرامج النوعية في تعزيز مهارات الطلبة وتأهيلهم للحياة العملية.

 
 


أكثر من 21 ألف مركبة استفادت من خصم رسوم الترخيص في الأردن

القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في حالة جاهزية بالشرق الأوسط

زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لحزب الله في البقاع والجنوب

العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3 دولارات

الرئيس اللبناني: لم نخن الوطن .. والخائن هو من يجر وطنه للحرب لخدمة مصالح خارجية

