غرفة صناعة الأردن: أكثر من 2 مليار دولار صادرات قطاع المحيكات في العام الماضي

الوكيل الإخباري- قال ممثل قطاع المحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب القادري، السبت، إن صادرات القطاع تجاوزت 2 مليار دولار خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الإحصائية الرسمية لم تصدر بعد.

وأوضح القادري ، أن أكثر من 75% من الصادرات تذهب إلى الولايات المتحدة.