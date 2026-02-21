الأحد 2026-02-22 12:02 ص

غرفة صناعة الأردن: أكثر من 2 مليار دولار صادرات قطاع المحيكات في العام الماضي

السبت، 21-02-2026 09:58 م

الوكيل الإخباري-   قال ممثل قطاع المحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب القادري، السبت، إن صادرات القطاع تجاوزت 2 مليار دولار خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الإحصائية الرسمية لم تصدر بعد.

وأوضح القادري ، أن أكثر من 75% من الصادرات تذهب إلى الولايات المتحدة.


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، زيادة التعرفة الجمركية الشاملة الجديدة من 10 إلى 15% "بأثر فوري"، بعد أن أبطلت المحكمة العليا في اليوم السابق قسما كبيرا من الرسوم التي فرضها منذ عودته للرئاسة.

 
 


