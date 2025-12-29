غرفة صناعة الأردن: الصناعات البلاستيكية والمطاطية تغطي 55% من السوق المحلية

12:19 م

الوكيل الإخباري- بين تقرير لغرفة صناعة الأردن، أن قطاع 12:19:27 PMالبلاستيكية والمطاطية بالمملكة، يغطي ما نسبته 55% من استهلاك السوق المحلية من مختلف منتجاته.





وأشار التقرير الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، إلى أن حجم الإنتاج القائم للقطاع يصل إلى 432 مليون دينار سنويا، فيما تصل نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج القائم 36%، في حين يشكل 2.7% من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية.



وأظهر التقرير أن عدد المنشآت العاملة بالقطاع يبلغ 600 منشأة موزعة على عموم المملكة، برأسمال مسجل يصل إلى 176 مليون دينار، تشغل 11 ألف عامل وعاملة غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية.



وأشار إلى أن صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية نمت خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بمقدار 10.3%، وصولا لنحو 139 مليون دينار مقابل 126 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2024، بينما بلغ معدل النمو المركب خلال السنوات الخمس الأخيرة 14.3%.



وذكر التقرير أن صادرات القطاع تصل إلى 75 دولة حول العالم، استحوذ العراق على 41% منها بالعام الماضي 2024، تلاه السعودية بنسبة 18%، ومصر 8%، وفلسطين بنسبة 6%.



وبين التقرير أن القطاع يمتلك فرصا تصديرية ما زالت غير مستغلة تصل قيمتها إلى 120 مليون دينار، تتوزع على قطاعات صناعات عبوات من البلاستيك وأدوات الطبخ البلاستيكية، والبولي إثيلين، والبولي بروبيلين.



ووفقا للتقرير، يمتاز قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية، بتنوع منتجاته وتعدد استخداماتها، وإنتاج مواد صديقة للبيئة قابلة لإعادة التدوير ما يخفف من الأثر البيئي، كما يشجع على تطوير المواد والعمليات الإنتاجية، واستكمال الحلقة الإنتاجية لكثير من المشاريع التجارية والصناعية.

