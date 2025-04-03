غرفة صناعة الأردن: رسوم ترامب الجمركية الجديدة طالت الأردن بنسبة 20%

الوكيل الإخباري- قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غ رفة صناعة الاردن إيهاب قادري إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على معظم دول العالم طالت الأردن، إذ تم فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20%.

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وأكد قادري أن الصادرات الأردنية من الألبسة إلى الولايات المتحدة تجاوزت العام الماضي 1.5 مليار دينار .