الخميس 2025-04-03 12:51 م
 

غرفة صناعة الأردن: رسوم ترامب الجمركية الجديدة طالت الأردن بنسبة 20%

غرفة صناعة الأردن
غرفة صناعة الاردن
 
الخميس، 03-04-2025 12:31 م

الوكيل الإخباري-   قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الاردن إيهاب قادري إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على معظم دول العالم طالت الأردن، إذ تم فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20%.

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وأكد قادري  أن الصادرات الأردنية من الألبسة إلى الولايات المتحدة تجاوزت العام الماضي 1.5 مليار دينار .

 

وأشار إلى أن الصين وبنغلادش وكولومبيا من أكثر الدول المنافسة للأردن بصادرات الألبسة إلى الولايات المتحدة وتم فرض رسوم جمركية عليها بأعلى من ما تم فرضة على الصادرات الأردنية .

 
gnews

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