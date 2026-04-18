غرفة صناعة عمّان تنظم جلسة لدعم الابتكار الصناعي

الوكيل الإخباري- نظّمت غرفة صناعة عمّان، بالتعاون مع مشروع "طرق مبتكرة لدعم التشغيل من خلال تنمية القطاع الخاص" المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، جلسة توعوية بعنوان "نبتكر لتعزيز التنافسية".

ووفق بيان للغرفة، اليوم السبت، هدفت الجلسة التي شارك فيها عدد من ممثلي الشركات الصناعية المحلية، إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الأردن، من خلال تسليط الضوء على أهمية الابتكار كخيار استراتيجي وضرورة لتحقيق النمو المستدام ومواكبة التغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، وكيفية توظيف أدوات الابتكار لزيادة تنافسية القطاع الخاص.



ولفت مدير دائرة التنمية الصناعية في غرفة صناعة عمان المهندس فضل اللبدي، الى دور الابتكار في دعم الصناعة الوطنية وأهميته لنمو واستمرار الشركات، وإسهامه بإدخال ممارسات صناعيّة جديدة أو تقنيات ذكية جديدة، وبما يسهم في تطوير الأتمتة والإنتاجيّة.



من جهته، قدم فريق المشروع عرضا تفصيليا عن الخدمات التي يقدمها المشروع لدعم الشركات الصناعية، بما يشمل تقييم جاهزية الابتكار، وتقديم الدعم الفني المتخصص، وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق.



وتم عقد جلسات تفاعلية ركزت على تبسيط مفاهيم الابتكار، واستعراض قيمته العملية والعائد على الاستثمار، واستعراض تجارب واقعية لشركات أردنية من قطاعي الصناعات الغذائية والكيميائية، والتحديات التي واجهتها وكيفية توظيف الابتكار لتحقيق نتائج ملموسة.