الأحد 2025-12-28 05:39 م

غرفة طوارئ بلدية الكرك تعمل على مدار الساعة لمواجهة الظروف الجوية

الأحد، 28-12-2025 05:14 م
الوكيل الإخباري-   تواصل غرفة العمليات والطوارئ في بلدية الكرك الكبرى استجابتها لعدد من الحالات الطارئة الناتجة عن الظروف الجوية السائدة.اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة البلدية، الدكتور محمد المناصير، إن البلاغات التي ترد للبلدية شملت انهيارات جبلية، وإغلاق طرق رئيسية وفرعية، وفتح عبارات تصريف المياه، والتعامل مع السيول التي اجتاحت عدداً من المنازل، إضافة إلى الحوادث الطارئة مثل سقوط أغطية المحال التجارية والمظلات وغيرها.

وأضاف أن كوادر البلدية تعمل على مدار الساعة وبجاهزية عالية، متنقلة بين المواقع المختلفة لضمان سلامة المواطنين واستمرارية الحركة والخدمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، رغم صعوبة الظروف وطول ساعات العمل.

وأكد المناصير أن فرق البلدية مستمرة في العمل الميداني حسب الحاجة، مشدداً على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، داعياً الجميع إلى الالتزام بالإرشادات والتعاون مع الكوادر العاملة حفاظاً على السلامة العامة.

وفي سياق متصل، باشرت البلدية بإعادة فتح جسر الثنية واستعادة الحركة المرورية بعد ارتفاع منسوب المياه.

وأوضح المناصير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استجابة سريعة للتعامل مع الإغلاقات الطارئة وتحسين الواقع الخدمي، حتى وإن كانت بعض الأعمال خارج نطاق اختصاصها الرسمي.
 
 


