غرفة طوارئ لبلدية دير الكهف للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة

ودعا الرياحي المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال على الأرقام التالية لطلب المساعدة في حال حدوث أي حالة طارئة:
0788321355 ، 0779909231، 0790419619، 0785989500.
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