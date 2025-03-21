الجمعة 2025-03-21 10:12 م
 

غرفة طوارئ لبلدية دير الكهف للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة

امطار
امطار
 
الجمعة، 21-03-2025 08:42 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس بلدية دير الكهف حمدان قاسم الرياحي، إنه ونظراً للحالة الجوية السائدة، فقد تم فتح غرفة طوارئ اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى نهاية الحالة الجوية.

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ودعا الرياحي المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال على الأرقام التالية لطلب المساعدة في حال حدوث أي حالة طارئة:


0788321355 ، 0779909231، 0790419619، 0785989500.

 
 
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