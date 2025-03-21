غرفة طوارئ لبلدية دير الكهف للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية دير الكهف حمدان قاسم الرياحي، إنه ونظراً للحالة الجوية السائدة، فقد تم فتح غرفة طوارئ اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى نهاية الحالة الجوية.

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ودعا الرياحي المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال على الأرقام التالية لطلب المساعدة في حال حدوث أي حالة طارئة: