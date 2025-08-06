غرفة عمليات في جرش لتلقي شكاوى وبلاغات بحق مطلقي العيارات النارية

وقال خريسات، إنه سيتم تحويل مطلقي العيارات النارية والأشخاص الذين يخرجون من السيارات أو يشكّلون مواكب معيقة إلى المدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وأضاف أنه جرى التنسيق مع مديرية شرطة جرش لرصد ومتابعة المواكب التي تُعيق حركة المرور، أو الأشخاص الذين يخرجون من المركبات، أو يُطلقون العيارات النارية، لاتخاذ إجراءات إدارية مشددة بحقهم.
وأهاب خريسات بذوي الناجحين ضرورة الالتزام بالقانون والتعبير عن فرحتهم بأسلوب لا يعرّض حياة الآخرين للخطر، والامتناع عن تشكيل المواكب أو إعاقة حركة السير أو إطلاق العيارات النارية.
وأكد أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تهدف إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين، وعدم تعريض حياتهم للخطر.
وأوضح خريسات أنه جرى وضع خطة مرورية لمنع الازدحامات وضمان عدم تجاوز القانون، لافتًا إلى أنه سيتم نشر رقباء سير بالزي المدني لضبط المركبات المخالفة، ومتابعة مصادر إطلاق العيارات النارية.
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