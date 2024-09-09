غرفة متابعة لشؤون الانتخابات في نقابة الصحفيين

الوكيل الإخباري- قرر مجلس نقابة الصحفيين، تشكيل "غرفة متابعة" في مقرها الرئيسي لمتابعة شؤون الانتخابات وتلقي أي ملاحظات أو شكاوى من الزملاء الصحفيين المكلفين بتغطية ومتابعة سير العملية الانتخابية.

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وفعل مجلس النقابة الخط الساخن رقم (0790111999) لتلقي اتصالات الزملاء الصحفيين.



وبحسب بيان صحفي، قال نقيب الصحفيين راكان السعايدة، إن هدف الغرفة التأكد من تمكين الزملاء الصحفيين من القيام بواجباتهم المهنية وضمان عدم إعاقة أو تعطيل دورهم في نقل كل تفاصيل العملية الانتخابية للرأي العام.