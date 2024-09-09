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غرفة متابعة لشؤون الانتخابات في نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
الإثنين، 09-09-2024 12:04 م

الوكيل الإخباري- قرر مجلس نقابة الصحفيين، تشكيل "غرفة متابعة" في مقرها الرئيسي لمتابعة شؤون الانتخابات وتلقي أي ملاحظات أو شكاوى من الزملاء الصحفيين المكلفين بتغطية ومتابعة سير العملية الانتخابية.

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وفعل مجلس النقابة الخط الساخن رقم (0790111999) لتلقي اتصالات الزملاء الصحفيين.


وبحسب بيان صحفي، قال نقيب الصحفيين راكان السعايدة، إن هدف الغرفة التأكد من تمكين الزملاء الصحفيين من القيام بواجباتهم المهنية وضمان عدم إعاقة أو تعطيل دورهم في نقل كل تفاصيل العملية الانتخابية للرأي العام.


ودعا الصحفيين إلى العمل بأقصى حدود المهنية والموضوعية في نقل سير العملية الانتخابية، وعدم التردد في إبلاغ غرفة المتابعة عن أي إشكالية يمكن أن تواجههم يوم الانتخابات، ليتسنى لمجلس النقابة التدخل لتذليلها مع الجهات ذات الصلة وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخابات.

 
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