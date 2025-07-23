غرفتا تجارة الأردن وعمّان تطالبان بالإسراع في إعداد رزنامة زراعية مشتركة مع سوريا

وأكد، خلال لقائه وأعضاء من مجلسي إدارة الغرفتين، رئيس وأعضاء نقابة المهندسين الزراعيين السوريين، أن هذا التعاون الثلاثي يمثل منصة متكاملة لتجميع الخبرات ونقاط القوة والميزة النسبية في كل بلد، ولا سيما مع وجود العديد من النقاط المشتركة بينهم، ما يسهم في الوصول إلى حالة من التكامل الزراعي والغذائي.
وبحسب بيان صادر عن غرفة تجارة عمّان، الأربعاء، شدد العين الحاج توفيق على ضرورة الإسراع في إعداد رزنامة زراعية مشتركة بين الأردن وسوريا، لما لها من دور كبير في تنسيق عمليات التصدير والاستيراد بين الجانبين، بما يضمن تدفقا منتظما للمنتجات الزراعية.
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