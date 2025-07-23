غرفتا تجارة الأردن وعمّان تطالبان بالإسراع في إعداد رزنامة زراعية مشتركة مع سوريا

الوكيل الإخباري- دعا رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، إلى بناء تعاون زراعي يجمع المملكة وسوريا ولبنان، باعتباره ركيزة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

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وأكد، خلال لقائه وأعضاء من مجلسي إدارة الغرفتين، رئيس وأعضاء نقابة المهندسين الزراعيين السوريين، أن هذا التعاون الثلاثي يمثل منصة متكاملة لتجميع الخبرات ونقاط القوة والميزة النسبية في كل بلد، ولا سيما مع وجود العديد من النقاط المشتركة بينهم، ما يسهم في الوصول إلى حالة من التكامل الزراعي والغذائي.