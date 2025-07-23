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غرفتا تجارة الأردن وعمّان تطالبان بالإسراع في إعداد رزنامة زراعية مشتركة مع سوريا

جانب من اجتماع رئيس وأعضاء غرفتي تجارة الأردن وعمّان ورئيس وأعضاء نقابة المهندسين الزراعيين السوريين
جانب من اجتماع رئيس وأعضاء غرفتي تجارة الأردن وعمّان ورئيس وأعضاء نقابة المهندسين الزراعيين السوريين
 
الأربعاء، 23-07-2025 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   دعا رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، إلى بناء تعاون زراعي يجمع المملكة وسوريا ولبنان، باعتباره ركيزة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

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وأكد، خلال لقائه وأعضاء من مجلسي إدارة الغرفتين، رئيس وأعضاء نقابة المهندسين الزراعيين السوريين، أن هذا التعاون الثلاثي يمثل منصة متكاملة لتجميع الخبرات ونقاط القوة والميزة النسبية في كل بلد، ولا سيما مع وجود العديد من النقاط المشتركة بينهم، ما يسهم في الوصول إلى حالة من التكامل الزراعي والغذائي.


وبحسب بيان صادر عن غرفة تجارة عمّان، الأربعاء، شدد العين الحاج توفيق على ضرورة الإسراع في إعداد رزنامة زراعية مشتركة بين الأردن وسوريا، لما لها من دور كبير في تنسيق عمليات التصدير والاستيراد بين الجانبين، بما يضمن تدفقا منتظما للمنتجات الزراعية.

 
 
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جانب من اجتماع رئيس وأعضاء غرفتي تجارة الأردن وعمّان ورئيس وأعضاء نقابة المهندسين الزراعيين السوريين

أخبار محلية غرفتا تجارة الأردن وعمّان تطالبان بالإسراع في إعداد رزنامة زراعية مشتركة مع سوريا



 
 





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