الإثنين 2026-03-16 06:48 م

غرف الصناعة تطالب بالتدرج في غرامات عدم الشمول بالضمان.. وتؤكد: العامل واعٍ بحقوقه

الأحد، 15-03-2026 12:00 م
الوكيل الإخباري-   أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان أن العامل اليوم واعٍ ويعرف حقوقه بالقانون أكثر من صاحب العمل.اضافة اعلان


وقال الجيطان خلال اجتماع نيابي، اليوم الأحد، إن لدى العامل برنامج سند وبإمكانه معرفة شموله بالضمان من عدمه أو إذا تم شموله براتبه الأصلي أو أقل من ذلك.

وأضاف أن نسب التهرب التأميني من قبل المؤسسات كانت أكثر قبل عام 2020 وبعد هذا العام زادت نسبة الاشتراكات وذلك بعد جائحة كورونا وبرامج الحماية التي وفرتها المؤسسة للمنشآت والأفراد

وأشار الجيطان إلى أن القطاع الصناعي ملتزم بشكل كبير في شمول العاملين بالضمان الاجتماعي حيث يبلغ عدد العمال المؤمنين بالضمان اليوم نحو 270 ألف عامل.

كما طالب بالتدرج في تطبيق الغرامات في حال عدم الشمول بالضمان وليس تطبيق غرامة 100% مباشرة.
 
 


