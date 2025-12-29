غرف طوارئ بلدية جرش الكبرى تتعامل مع الملاحظات الواردة

وقال رئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين إن فرق الطوارئ في البلدية تواصل عملها على مدار الساعة لرصد الملاحظات الواردة من المواطنين والاستجابة الفورية لها، مشيرًا إلى أن البلدية تعمل على تعزيز مستوى الجاهزية والتنسيق المشترك للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على السلامة العامة.
