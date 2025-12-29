غرف طوارئ بلدية جرش الكبرى تتعامل مع الملاحظات الواردة

الوكيل الإخباري- تعاملت غرف الطوارئ في بلدية جرش الكبرى مع عدد من الملاحظات الواردة خلال الأحوال الجوية السائدة، حيث جرى التعامل معها وفق الأصول المعتمدة وبأقصى سرعة وكفاءة، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات.

اضافة اعلان