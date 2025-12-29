الإثنين 2025-12-29 10:51 م

غرف طوارئ بلدية جرش الكبرى تتعامل مع الملاحظات الواردة

الإثنين، 29-12-2025 09:31 م

الوكيل الإخباري- تعاملت غرف الطوارئ في بلدية جرش الكبرى مع عدد من الملاحظات الواردة خلال الأحوال الجوية السائدة، حيث جرى التعامل معها وفق الأصول المعتمدة وبأقصى سرعة وكفاءة، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات.

وقال رئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين إن فرق الطوارئ في البلدية تواصل عملها على مدار الساعة لرصد الملاحظات الواردة من المواطنين والاستجابة الفورية لها، مشيرًا إلى أن البلدية تعمل على تعزيز مستوى الجاهزية والتنسيق المشترك للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على السلامة العامة.

 
 


