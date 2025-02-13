غزة خط أحمر .. "رسالة حاسمة" من الأردن ومصر

الوكيل الإخباري- في ظل تصاعد الأحداث في قطاع غزة، تبرز التحركات العربية كعامل حاسم في مواجهة الضغوط الأميركية الرامية إلى تهجير سكان القطاع.



ففي اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني، أكد الزعيمان رفضهما القاطع لأي خطط تهدف إلى إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم، وشددا على ضرورة بدء إعادة إعمار غزة فورًا.



ومنذ أن طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحه حول تهجير سكان غزة، واجهت الفكرة رفضًا واسعًا، ليس فقط من مصر والأردن، بل من مختلف الدول العربية.



ووفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، ناقش ترامب مع الملك عبدالله الثاني خيارات تتيح لسكان غزة "العيش في أمان وكرامة بعيدًا عن حماس"، لكنه تلقى ردًا حاسمًا بأن الأردن ومصر لن يكونا طرفًا في أي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.



وفي هذا السياق، أشار أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، خلال حديث صحفي، إلى أن لهجة ترامب تجاه الشرق الأوسط تشهد تغيرًا ملحوظًا، ربما نتيجة لضغوط عربية ودولية متزايدة.



وأضاف أن "لقاء ترامب مع جلالة الملك قد يكون قد أوضح له بعض الحقائق التي لم يكن يعلمها، مثل معاناة الفلسطينيين، خصوصًا الأطفال المصابين بأمراض مزمنة".



وأكدت مصادر مصرية أن السيسي رفض دعوة ترامب لزيارة واشنطن طالما أن جدول الأعمال يتضمن خطط تهجير الفلسطينيين. ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن السيسي لن يجري أي محادثات حول القضية إذا تضمنت مسألة الترحيل القسري.

اضافة اعلان