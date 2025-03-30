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غضب على مواقع التواصل بسبب مطعم في شفا بدران يبيع الشاورما في نهار رمضان

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 30-03-2025 06:05 م
الوكيل الإخباري-  شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب وانتقادات واسعة بعد تداول أنباء عن قيام أحد المطاعم في شفا بدران ببيع الشاورما في ساعات ما بعد الظهر، رغم أن موعد الإفطار لا يزال متأخرًا.اضافة اعلان


واعتبر ناشطون أن هذه الخطوة "لا تحترم حرمة الشهر الفضيل"، وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل لمنع مثل هذه الحالات، مؤكدين أن احترام مشاعر الصائمين يجب أن يستمر حتى آخر أيام رمضان.
 
gnews

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