غضب على مواقع التواصل بسبب مطعم في شفا بدران يبيع الشاورما في نهار رمضان

واعتبر ناشطون أن هذه الخطوة "لا تحترم حرمة الشهر الفضيل"، وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل لمنع مثل هذه الحالات، مؤكدين أن احترام مشاعر الصائمين يجب أن يستمر حتى آخر أيام رمضان.
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