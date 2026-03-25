غضب من ارتفاع الأسعار واستغلال الأزمات وتساؤلات عن الرقابة الحكومية

الوكيل الإخباري- تصاعد الغضب الشعبي من موجة ارتفاع الأسعار التي طالت سلعًا أساسية في الأسواق المحلية، في ظل اتهامات مباشرة لما وصفهم المواطنون بـ"تجار الحروب" باستغلال التوترات الإقليمية لفرض زيادات غير مبررة.





وشهدت أسعار الألبان ومشتقاتها مؤخرًا ارتفاعات ملحوظة، وسط تحذيرات من زيادات أكبر خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع تصاعد الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وإغلاق مضيق هرمز، الذي انعكس على حركة التجارة وأسعار الشحن.



ولم تقتصر الارتفاعات على المواد الغذائية، بل امتدت لتشمل مستلزمات الطوارئ، حيث سجلت أسعار الشموع والفوانيس و"البوابير" قفزات كبيرة، في ظل تزايد الإقبال عليها نتيجة مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي، ما زاد من حدة الطلب واستغلّه بعض التجار لرفع الأسعار بشكل كبير.



وعبّر مواطنون عن استيائهم من غياب الرقابة الفاعلة، مؤكدين أن هذه الزيادات جاءت دون مبررات واضحة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضبط الأسواق وفرض رقابة صارمة على الأسعار، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.



وأكدوا أن استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مبررة يمثل سلوكًا مرفوضًا، داعين إلى حماية المستهلك وضمان توفر السلع بأسعار عادلة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة.





