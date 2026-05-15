غوتيريش يعرب عن امتنانه للأردن لدعمه المفاوضات اليمنية

الوكيل الإخباري- أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها ودعمها للمفاوضات اليمنية التي عقدت في عمان وأدت للتوصل لاتفاق بين أطراف النزاع في اليمن الذي ينص على إطلاق سراح أكثر من 1600 من الأسرى المحتجزين على خلفية النزاع.

اضافة اعلان



وقال غوتيريش في بيان صحفي صدر باسمه، إن هذا هو أكبر اتفاق من نوعه منذ اندلاع النزاع يتعلق بالإفراج عن أسرى و"يأتي هذا الإنجاز ثمرةً لأسابيع من المفاوضات المباشرة في عمّان، الأردن، برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن." كما أعرب غوتيريش عن امتنانه لسلطنة عُمان وسويسرا لاستضافتهما جولات سابقة من المحادثات حول هذا الملف.