الجمعة 2026-05-15 07:54 م

غوتيريش يعرب عن امتنانه للأردن لدعمه المفاوضات اليمنية

أنطونيو غوتيريش
الجمعة، 15-05-2026 06:28 م

الوكيل الإخباري-    أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها ودعمها للمفاوضات اليمنية التي عقدت في عمان وأدت للتوصل لاتفاق بين أطراف النزاع في اليمن الذي ينص على إطلاق سراح أكثر من 1600 من الأسرى المحتجزين على خلفية النزاع.

وقال غوتيريش في بيان صحفي صدر باسمه، إن هذا هو أكبر اتفاق من نوعه منذ اندلاع النزاع يتعلق بالإفراج عن أسرى و"يأتي هذا الإنجاز ثمرةً لأسابيع من المفاوضات المباشرة في عمّان، الأردن، برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن." كما أعرب غوتيريش عن امتنانه لسلطنة عُمان وسويسرا لاستضافتهما جولات سابقة من المحادثات حول هذا الملف.


ودعا الأطراف إلى التسريع في تنفيذ الاتفاق بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكي يتسنى لمّ شمل العائلات في أسرع وقت ممكن.

 
 


