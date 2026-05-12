غياب الاستقرار الوظيفي يفاقم أزمة عمال الوطن في البلديات

الوكيل الإخباري- أكدت النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمّان الكبرى أن قضية عمال الوطن العاملين بنظام المياومة تمثل واحدة من أكثر القضايا العمالية إلحاحًا وعدالة، في ظل استمرار معاناة آلاف العمال في بلديات المملكة نتيجة غياب الاستقرار الوظيفي، وتكرار الانتهاكات المتعلقة بالأجور وبيئة العمل والحماية الاجتماعية.





وقال رئيس اللجنة المؤقتة للنقابة خالد أبو مرجوب، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن عدم صرف رواتب عمال الوطن في بلدية جرش الكبرى لا يُعد الحادثة الأولى من نوعها، بل يأتي ضمن سلسلة من المخالفات العمالية المتكررة التي شهدتها بلديات أخرى خلال السنوات الماضية، والتي تأخر فيها صرف رواتب العمال أو مستحقاتهم المالية، الأمر الذي ألحق الضرر بهم وانعكس سلبًا على أوضاعهم المعيشية.



وأضاف أن عمال الوطن لا يزالون يواجهون ظروف عمل صعبة وأوضاعًا معيشية ضاغطة، فيما الوعود الرسمية المتعلقة بتحسين أوضاعهم الوظيفية قائمة دون تنفيذ فعلي، وعلى رأسها ملف التثبيت الذي يراوح مكانه رغم تداوله في العديد من الاجتماعات واللقاءات الرسمية.



وأكد أبو مرجوب أن ما يتعرض له عمال الوطن في مختلف بلديات المملكة من ضغوط وانتهاكات متكررة يستوجب مراجعة شاملة للسياسات المرتبطة بهذا القطاع، ووضع حلول جادة ومستدامة تنهي حالة عدم اليقين التي يعيشها العمال منذ سنوات.



وشدد على أن الجهات المعنية، سواء البلديات أو وزارة الإدارة المحلية، لم تتحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء العمال بالشكل المطلوب، رغم الدور الحيوي الذي يقومون به، داعيًا إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال والنقابة للوصول إلى معالجات عادلة تضمن تثبيت العاملين المستحقين، وتحسين ظروف العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة عامل الوطن وحقوقه المشروعة.





