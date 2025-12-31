فاجعة تهز إربد في آخر يوم من عام 2025

حيث عملت فرق الغطس على انتشالهما من داخل البركة بينما تولت فرق الإسعاف إخلائهما إلى مستشفى أبو عبيدة الحكومي وتم فتح تحقيق بالحادثة.
وتهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من البرك الزراعية او التجمعات المائية التي تكونت بفعل مياه الأمطار حتى لا يتكرر وقوع مثل هذا النوع من الحوادث.
