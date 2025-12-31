الأربعاء 2025-12-31 09:08 م

فاجعة تهز إربد في آخر يوم من عام 2025

ل
أرشيفية
الأربعاء، 31-12-2025 07:26 م
الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الغطس  والاسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت مساء اليوم مع حادث غرق تعرض له طفلين شقيقين يبلغان من العمر (8 و9)سنوات داخل احد البرك الزراعية  بمنطقة الزمالية.اضافة اعلان


حيث عملت فرق الغطس على انتشالهما من داخل البركة بينما تولت فرق الإسعاف إخلائهما إلى مستشفى أبو عبيدة الحكومي وتم فتح تحقيق بالحادثة.

وتهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من البرك الزراعية او التجمعات المائية التي تكونت بفعل مياه الأمطار حتى لا يتكرر وقوع مثل هذا النوع من الحوادث.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين "التعاون الإسلامي" تدين منع إسرائيل 37 جمعية إغاثية في الضفة وغزة

ا

فلسطين الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى غزة

ل

أخبار محلية أمانة عمان توقف مؤقتا خدماتها الإلكترونية من منتصف الليلة

ل

أخبار محلية مشاريع تعليمية وتخصصات مهنية جديدة في مدارس قصبة المفرق

ل

عربي ودولي زيلينسكي يقيل رئيس سوق الأوراق المالية ولجنة الأوراق المالية الأوكرانية

بطريقة هوليوودية .. سرقة 90 مليون يورو من بنك في ألمانيا

منوعات بطريقة هوليوودية .. سرقة 90 مليون يورو من بنك في ألمانيا

ل

أسواق ومال "بلومبيرغ": ثروة ترامب زادت بنحو 70% في أقل من عام ونصف العام

ل

طب وصحة اكتشاف ارتباط خطير بين اضطراب نوم شائع وتدهور الصحة النفسية



 






الأكثر مشاهدة