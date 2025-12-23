فاجعة في الظليل بعد انفجار "جسم متفجر" أثناء جمع الخردة

10:43 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ بإسعاف ثلاثة أشخاص من منطقة الظليل إلى المستشفى، وما لبث أحدهم أن فارق الحياة إثر تعرّضهم للإصابة أثناء عملهم في جمع الخردة، وما زال المصابان قيد العلاج.





وأضاف الناطق الإعلامي أنّ التحقيقات أكّدت قيام الأشخاص بجمع الخردة، ومن بينها جسمٌ متفجّرٌ قديم، وعند محاولة قصّه انفجر بهم، وتولّى المختصّون تطويق المكان والتحقيق في الحادثة.



وأهاب الناطق الإعلامي بالعاملين في جمع الخردة أخذ الحيطة والحذر والانتباه أثناء عملهم، وعند الاشتباه بأي جسم عدم العبث به أو نقله إلى المنازل، وإبلاغ الجهات المعنية عنه على الفور.

