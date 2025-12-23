فاجعة في الظليل بعد انفجار "جسم متفجر" أثناء جمع الخردة

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ التحقيقات أكّدت قيام الأشخاص بجمع الخردة، ومن بينها جسمٌ متفجّرٌ قديم، وعند محاولة قصّه انفجر بهم، وتولّى المختصّون تطويق المكان والتحقيق في الحادثة.
وأهاب الناطق الإعلامي بالعاملين في جمع الخردة أخذ الحيطة والحذر والانتباه أثناء عملهم، وعند الاشتباه بأي جسم عدم العبث به أو نقله إلى المنازل، وإبلاغ الجهات المعنية عنه على الفور.
