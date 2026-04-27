فاجعة مرورية جديدة .. وفاتان وأربع إصابات في حوادث على الطرق الخارجية

الوكيل الإخباري-  كشف النقيب أيمن الحراحشة من الدوريات الخارجية، عبر التقرير المروري اليومي، عن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتي أسفرت عن وفاتين وأربع إصابات متفاوتة.اضافة اعلان


وأوضح الحراحشة أنه تم التعامل مع حادث تدهور وصدم على طريق إربد - عمّان، بالقرب من مثلث كفر خل باتجاه الشمال، حيث نتج عنه وفاة شخص وإصابة متوسطة، وجرى إخلاء الوفاة والمصاب إلى مستشفى الملك المؤسس، فيما عُلل سبب الحادث بالتعامل الخاطئ مع المنعطفات.

وأضاف أنه تم كذلك التعامل مع حادث تدهور وصدم بين ثلاث مركبات على طريق العقبة الخلفي، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين، حيث جرى إخلاء الوفاة والإصابات إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة.
 
 


