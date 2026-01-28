الأربعاء 2026-01-28 03:15 م

"فارس النظافة" وتشهير بالمخالفين .. البيئة تدرس تسليط الضوء على ملقي النفايات للحد من التلوث

"فارس النظافة" وتشهير بالمخالفين .. البيئة تدرس تسليط الضوء على ملقي النفايات للحد من التلوث
"فارس النظافة" وتشهير بالمخالفين .. البيئة تدرس تسليط الضوء على ملقي النفايات للحد من التلوث
 
الأربعاء، 28-01-2026 02:36 م
الوكيل الإخباري- تعمل وزارة البيئة، ضمن البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، على إطلاق حزمة مبادرات توعوية وتحفيزية، تهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، والحفاظ على النظافة العامة والبيئة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إن محور التوعية في البرنامج يشمل مبادرة تحفيزية لتكريم الملتزمين بالسلوكيات الحضارية في الحفاظ على النظافة، من خلال منحهم لقب «فارس النظافة»، تقديرًا لجهودهم ودورهم في الحد من الظواهر السلبية، مع إبراز هذه النماذج الإيجابية ونشر صورهم باعتبارهم قدوة مجتمعية تُسهم في رفع مستوى الوعي البيئي وتحفيز الآخرين على الالتزام.

وفي المقابل، كشفت الوزارة عن مقترح آخر ما يزال قيد الدراسة من الجوانب القانونية والاجتماعية، يتمثل في بحث آلية تسليط الضوء على مكرري المخالفات الكبرى المرتبطة بالإلقاء العشوائي للنفايات، سواء صدرت عن أشخاص أو مركبات أو جهات، في خطوة تهدف إلى ردع السلوكيات غير المسؤولة وتعزيز الامتثال للأنظمة والتعليمات، مع التأكيد على الالتزام بالأطر القانونية ومراعاة الاعتبارات الاجتماعية.

وأكدت وزارة البيئة أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الشراكة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي البيئي، ودعم أهداف البرنامج التنفيذي الرامية إلى الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وصولًا إلى بيئة نظيفة ومستدامة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

نقابة المحامين تمدد مهلة سداد الرسوم السنوية حتى نهاية دوام 28 شباط 2026

أخبار محلية نقابة المحامين تمدد مهلة سداد الرسوم السنوية حتى نهاية دوام 28 شباط 2026

ت

أخبار محلية رئيس هيئة الطاقة يوضح شروط تخزين الطاقة الشمسية

ز

شؤون برلمانية وزير الداخلية: السجون مكتظة وليس لدينا رغبة بزيادة أعداد الموقوفين

"فارس النظافة" وتشهير بالمخالفين .. البيئة تدرس تسليط الضوء على ملقي النفايات للحد من التلوث

أخبار محلية "فارس النظافة" وتشهير بالمخالفين .. البيئة تدرس تسليط الضوء على ملقي النفايات للحد من التلوث

غياب الشواخص يحوّل جزيرة وسطية إلى نقطة سوداء للحوادث في ضاحية الرشيد

خاص بالوكيل غياب الشواخص يحوّل جزيرة وسطية إلى نقطة سوداء للحوادث في ضاحية الرشيد

صفار البيض أم بياضه.. أيهما الأفضل لصحتك؟ اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/health/xb34dfp

طب وصحة صفار البيض أم بياضه.. أيهما الأفضل لصحتك؟

ت

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر معدل قانون الكاتب العدل

بلدية إربد تحيل عطاء لتعبيد وصيانة الطرق بتكلفة 1.8 مليون دينار

أخبار محلية بلدية إربد تحيل عطاء لتعبيد وصيانة الطرق بتكلفة 1.8 مليون دينار



 






الأكثر مشاهدة