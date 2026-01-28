"فارس النظافة" وتشهير بالمخالفين .. البيئة تدرس تسليط الضوء على ملقي النفايات للحد من التلوث

02:36 م

الوكيل الإخباري- تعمل وزارة البيئة، ضمن البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، على إطلاق حزمة مبادرات توعوية وتحفيزية، تهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، والحفاظ على النظافة العامة والبيئة.





وقالت الوزارة إن محور التوعية في البرنامج يشمل مبادرة تحفيزية لتكريم الملتزمين بالسلوكيات الحضارية في الحفاظ على النظافة، من خلال منحهم لقب «فارس النظافة»، تقديرًا لجهودهم ودورهم في الحد من الظواهر السلبية، مع إبراز هذه النماذج الإيجابية ونشر صورهم باعتبارهم قدوة مجتمعية تُسهم في رفع مستوى الوعي البيئي وتحفيز الآخرين على الالتزام.



وفي المقابل، كشفت الوزارة عن مقترح آخر ما يزال قيد الدراسة من الجوانب القانونية والاجتماعية، يتمثل في بحث آلية تسليط الضوء على مكرري المخالفات الكبرى المرتبطة بالإلقاء العشوائي للنفايات، سواء صدرت عن أشخاص أو مركبات أو جهات، في خطوة تهدف إلى ردع السلوكيات غير المسؤولة وتعزيز الامتثال للأنظمة والتعليمات، مع التأكيد على الالتزام بالأطر القانونية ومراعاة الاعتبارات الاجتماعية.



وأكدت وزارة البيئة أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الشراكة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي البيئي، ودعم أهداف البرنامج التنفيذي الرامية إلى الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وصولًا إلى بيئة نظيفة ومستدامة.

