فاعليات تنهي استعداداتها للاحتفال بيوم العلم

الوكيل الإخباري- أنهت فاعليات رسمية ومجتمعية، اليوم الأربعاء، استعداداتها للاحتفال بيوم العلم الأردني الذي يصادف السادس عشر من نيسان.





وتابع محافظ جرش مالك خريسات، مع الحكام الإداريين، التحضيرات الخاصة بحفل يوم العلم الأردني والوقوف على جاهزية مواقع الاحتفال.



وأكد خريسات أن هذه المناسبة تمثل رمزًا للسيادة وتعكس عمق الانتماء والاعتزاز بالهوية الأردنية، مشيرا إلى أن الفعالية تجسد تماسك النسيج المجتمعي بمختلف مكوناته، وتعزز روح الوحدة بين أبناء الوطن.



ولفت إلى أن ترتيبات الموقع روعي فيها استيعاب الحضور وتوفير بيئة مريحة وآمنة تضمن مشاركة واسعة، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق والتكامل بين الجهات المعنية، لضمان تقديم صورة مشرّفة تعكس مكانة المناسبة وقيمها الوطنية.



ونفذ مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد حملة لتزيين المداخل الرئيسية للمحافظة ورفع الأعلام الأردنية على المباني والمرافق العامة، تزامناً مع احتفالات المملكة بيوم العلم.



وقال رئيس المجلس، فراس الهزايمة، إن كوادر المجلس عملت على تجهيز المواقع الحيوية في المحافظة، بما يعكس أهمية هذه المناسبة الوطنية ويعزز حضور رمزية العلم الأردني، لافتاً إلى توزيع آلاف الأعلام على الدوائر الرسمية والمؤسسات الخدمية في مختلف مناطق المحافظة.



وبيّن أن هذه الفعاليات تأتي في إطار ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز روح الانتماء، مشيراً إلى أن يوم العلم يمثل مناسبة لاستذكار مسيرة الوطن والاعتزاز بما تحقق من إنجازات في ظل الراية الأردنية.



ونظمت بلدية لواء الطيبة غربي إربد، فعالية في مركز سهول الطيبة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن احتفالات المملكة بيوم العلم الأردني، بهدف تعزيز القيم الوطنية وترسيخ معاني الانتماء في نفوس الأطفال.



وأكدت البلدية أن الفعالية تأتي في إطار الاهتمام لهذه الفئة ودمجهم في المناسبات الوطنية، بما يسهم في تنمية روح الولاء والانتماء لديهم وتعزيز ارتباطهم برموز الدولة.



من جهتهم، أعرب القائمون على المركز عن تقديرهم لهذه المبادرة، مشيرين إلى أثرها الإيجابي في غرس حب الوطن لدى الطلبة، وتنمية الوعي الوطني لديهم من خلال مشاركتهم في الأنشطة المرتبطة بهذه المناسبة.



ونفذت كوادر بلدية السرو التابعة للواء بني كنانة في إربد تزيين الساحات والشوارع وجميع مداخل المناطق التابعة للبلدية، استعدادا للاحتفال بيوم العلم.



وقال رئيس لجنة البلدية معاوية خزاعلة إن البلدية أنهت استعداداتها للاحتفال بيوم العلم، وجرى توزيع الأعلام الأردنية ورفعها على الساريات في مختلف مناطق البلدية، في مشهد وطني يعكس روح الانتماء والاعتزاز بالراية الأردنية.



وأضاف أنه تم تزويد جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة بالأعلام، وتزيين المباني الحكومية بالإنارة الليلية وبألوان العلم الأردني.



وأنهت بلدية رابية الكورة تجهيزاتها للاحتفال بيوم العلم الأردني، من خلال تنفيذ خطة شاملة لتزيين مختلف مناطق اللواء ورفع الأعلام الأردنية في الشوارع والمباني العامة والساحات.



وقالت رئيسة لجنة البلدية، إيمان فطيمات، إن كوادر البلدية عملت خلال الأيام الماضية على تجهيز المواقع الحيوية، بما يعكس أهمية هذه المناسبة الوطنية ويعزز مظاهر الاعتزاز بالهوية الوطنية، مشيرة إلى توزيع الأعلام بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرسمية والخدمية.



وأضافت أن البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصت على ضمان جاهزية المواقع كافة، لإظهار المناسبة بأفضل صورة، مؤكدة استمرار البلدية في المشاركة الفاعلة بمختلف المناسبات الوطنية.



وفي بلدية عجلون، واصلت الكوادر الميدانية جهودها المكثفة لتجهيز وتعليق الأعلام الأردنية في مختلف الشوارع والتقاطعات والميادين العامة، إضافة إلى جولات تفقدية لضمان جاهزية السواري وتثبيت الأعلام وفق المعايير التي تبرز هيبة العلم الوطني.



وتهدف هذه الجهود المستمرة إلى تعزيز المظهر الجمالي للمدينة وإضفاء صبغة احتفالية تعكس الاعتزاز بالهوية الوطنية، مع استكمال كافة التفاصيل الميدانية خلال الساعات القادمة لتغطية كافة أرجاء عجلون الكبرى برمزية العز والفخار.



وأكد رئيس بلدية عجلون الكبرى، محمد البشابشة، أن يوم العلم يمثل وقفة فخر واعتزاز برمزية الدولة الأردنية ومسيرتها المظفرة، مشيراً إلى أن العلم ليس مجرد راية تُرفع، بل هو عنوان للسيادة والوحدة الوطنية التي تلتف حولها القلوب.



وأضاف أن البلدية تحرص من خلال هذه التجهيزات القائمة على تعزيز قيم الانتماء في نفوس الأجيال.



وفي الطفيلة، أطلق فريق عمل هيئة شباب كلنا الأردن، حملة وطنية بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني، الذي يصادف في السادس عشر من شهر نيسان من كل عام.



وأشار ممثل الهيئة، أمجد الكريمين، إلى أهمية التفاعل مع الحملة والمشاركة في أنشطتها المختلفة، التي تُنفذ في مختلف مناطق المحافظة، بما يعزز روح الانتماء والمواطنة لدى الشباب.



وبيّن أن الحملة تتضمن إعادة نشر فيديو نشيد العلم والتصاميم الخاصة بمناسبة "علمنا عال" عبر مجموعات العمل التابعة لمقر الطفيلة ومختلف الشركاء، إلى جانب رفع العلم الأردني بمختلف القياسات وتزيين مبنى الهيئة.



ودعا الكريمين متطوعي الهيئة مختلف القطاعات الأهلية والمجتمعية والرسمية إلى رفع الأعلام في الشوارع، وعلى أسطح المنازل والمحال التجارية، وفي المواقع السياحية، إضافة إلى تنفيذ حملة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.



واحتفلت جامعة الزيتونة باليوم الوطني للعلم الأردني، ونائب الرئيس طارق القرم، وعميد شؤون الطلبة، منير عفيشات، إلى جانب عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة.



واشتمل الحفل على فقرات فنية وعروض موسيقية عبّرت عن الاعتزاز براية الوطن، وجسّدت مشاعر الطلبة تجاه رمزية العلم الأردني وما يحمله من دلالات المجد والكرامة والوحدة الوطنية.



وأكد رئيس الجامعة محمد المجالي أن اليوم الوطني للعلم الأردني يُجسّد رمز السيادة والوحدة الوطنية، ويعبّر عن تاريخ عريق من التضحيات والإنجازات التي سطّرها الأردنيون بقيادة الهاشميين، مشيراً إلى حرص الجامعة على ترسيخ القيم الوطنية في نفوس طلبتها، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية لديهم من خلال مشاركتهم الفاعلة في المناسبات الوطنية.



من جانبه، أكّد عميد شؤون الطلبة، منير عفيشات، أن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس التزام الجامعة الراسخ بتعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة، وترسيخ قيم الانتماء والولاء في وجدانهم، مبيناً أن العلم الأردني يُعد رمزاً جامعاً لكل الأردنيين ومحفزاً لمواصلة العمل والإنجاز.



وشرعت بلدية بيرين بتنفيذ حملة تزيين شوارع القضاء ومباني البلدية بالأعلام الأردنية، بمناسبة "يوم العلم الأردني" الذي يُصادف غداً تحت شعار "علمنا عالٍ".



وقال رئيس لجنة بلدية بيرين أحمد الفراهيد، إن البلدية أنهت تجهيز وتركيب آلاف الأعلام على امتداد الشوارع الرئيسية والميادين العامة والساحات المحيطة بالمباني الرسمية، تأكيداً على دلالات هذه المناسبة الوطنية التي تُجسد مسيرة الدولة الأردنية واعتزاز الأردنيين برايتهم الهاشمية.



واحتفلت جامعة مؤتة بيوم العلم بحضورٍ رسميٍّ وشعبيٍّ واسع، وبمشاركة نواب الرئيس، إلى جانب قياداتٍ أكاديميةٍ وعسكرية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وعدد من طلبة الجامعة، في مشهدٍ وطنيٍّ عكس عمق الانتماء والاعتزاز بالهوية الأردنية.



وأكّد رئيس الجامعة سلامة النعيمات أن يوم العلم الأردني يُشكّل مناسبةً وطنيةً راسخةً لتعزيز قيم الانتماء والولاء، وترسيخ الوعي بدلالات العلم بوصفه رمزًا للسيادة والوحدة الوطنية، مشددًا على أن هذه الراية ستبقى عنوانًا للعزة والكرامة، وتجسيدًا لوحدة الأردنيين والتفافهم حول وطنهم وقيادتهم.



وأضاف أن الجامعة ماضيةٌ في أداء رسالتها الوطنية، من خلال إعداد جيلٍ يجمع بين التميّز العلمي والالتزام الأخلاقي، وقادرٍ على مواجهة التحديات والمساهمة في بناء مستقبل الأردن، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، مؤكدًا أن جامعة مؤتة ستبقى منارةً وطنيةً تُجسّد تكامل المعرفة والانضباط، وتُسهم في إعداد قياداتٍ قادرة على صون مكتسبات الوطن وتعزيز مسيرته.



وأكد عميد شؤون الطلبة ماهر المبيضين أن الاحتفاء بالعلم الأردني في رحاب مؤتة يتجاوز البعد الرمزي، ليُجسّد معنى الانتماء الحقيقي، مشيرًا إلى أن الجامعة، بجناحيها الأكاديمي والعسكري، تُقدّم نموذجًا وطنيًا فريدًا في بناء الإنسان الأردني الواعي، الذي يجمع بين المعرفة والانضباط.



وقال رئيس اتحاد الطلبة، همام العضايلة، إن العلم الأردني يمثل رمزًا للكرامة والسيادة ووحدة الصف، وأن طلبة الجامعة يجددون العهد على مواصلة الجد والاجتهاد، والانتماء الصادق للوطن وقيادته الهاشمية، والمساهمة الفاعلة في خدمة الأردن ورفعته.



وشهدت الفعالية وصلةً فنية قدّمها كورال الجامعة، عبّرت عن روح المناسبة الوطنية، وجسّدت معاني الفخر والاعتزاز بالهوية الأردنية، وسط أجواءٍ احتفاليةٍ عكست عمق الانتماء للوطن وقيادته.



وقال وزير الأشغال والإسكان الأسبق محمد طالب عبيدات، يحتفل الأردنيون بتاريخ السادس عشر من شهر نيسان بمناسبة اليوم الوطني للعَلَم والذي تم تحديده من قبل الحكومة إبّان إعلان الخطة الوطنية لاحتفالية مئوية تأسيس الدولة الأردنية، تعبيراً عن فخر الأردنيين واعتزازهم بالقيم التي قامت عليها الدولة الأردنية والإنجازات الكبيرة التي حققها الهاشميون وملوكهم الأربعة ومن خلفهم أبناء شعبهم الأبي وجيشهم وأجهزتهم الأمنية على مر السنين لبناء ورفعة أردننا الغالي.



وأضاف عبيدات أن يوم العلم الأردني يعد مناسبة وطنية راسخة في وجدان الأردنيين، تُجسد معاني الفخر والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة وجيشه ومؤسساته الأمنية والعسكرية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني، ففي هذا اليوم، يرفرف العلم الأردني عاليًا في كل مكان، ليُذكّر بتاريخٍ مجيد وتضحياتٍ عظيمة قدمها الآباء والأجداد من أجل رفعة الأردن واستقراره.



وبين أن ألوان العلم ورموزه ليست مجرد تصميم، بل هي قصة كفاح ووحدة وهوية وطنية تجمع أبناء الوطن تحت راية واحدة، تعكس روح التضامن والعزة.



وأشار عبيدات إلى أنه وفي هذه المناسبة، يتجدد العهد على مواصلة البناء والعمل بإخلاص من أجل مستقبلٍ مشرق للأردن، مستلهمين من قيم الولاء والانتماء التي يُجسدها العلم، فالاحتفال بيوم العلم ليس مجرد رفعٍ للراية، بل هو تأكيد على وحدة الصف والتفاف الشعب حول قيادته، وترسيخٌ لمعاني المواطنة الصالحة والمسؤولية تجاه الوطن.



وأنهت جمعيّة المركز الإسلامي الخيريّة استعداداتها للاحتفال بيوم العلم الأردني، والذي يصادف الخميس السادس عشر من نيسان.



وأوعز رئيس الهيئة الإداريّة المؤقتة للجمعيّة " أمين عام سجل الجمعيات" ناصر الشريدة برفع العلم الأردني في مدارسها والمراكز التابعة لها والمستشفى الإسلامي في عمّان والعقبة؛ تعزيزاً للولاء والانتماء الوطني.



وتشمل الفعاليات أنشطة تربويّة ووطنيّة يشارك فيها الطلبة والعاملين في الجمعيّة والمؤسّسات التابعة لها، تأكيدًا على دور العلم كرمزٍ لوحدة الوطن وكرامته، وإقامة فعاليّات وبرامج ميدانيّة وإعلاميّة تعكس وتؤكد معاني الفخر والولاء، وترسخ العلم في المشهد البصري والسلوك المجتمعي؛ من خلال تزيين منشآت الجمعيّة ومراكزها في كافة محافظات ومدن المملكة بالأعلام.



وقال الشريدة إنّ الهيئة الإدارية للجمعيّة وضعت برامج متنوعة للاحتفال بيوم العلم، باعتبارهِ مناسبةٍ وطنيّةٍ لها رمزيّة وجدانيّة في قلوب الأردنيين، مشيرا إلى أنّ الجمعيّة أعدّت خطّة وطنيّة للاحتفال بيوم العلم في القطاعات التابعة لها.



وأكّد أنّ العلم الأردني يمثل رمزاً للسيادة والوحدة الوطنيّة، ويجسّد القيم الوطنيّة الراسخة، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ مفاهيم الانتماء والولاء، وتعزيز المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنيّة؛ من خلال الاحتفاء بهذهِ المناسبة بالصورة التي تليقُ بها.



وأنهت بلدية الطيبة، استعدادتها للمشاركة في الاحتفالات الوطنية بيوم العلم الأردني، في مناسبة عزيزة تجسد أسمى معاني الولاء وتكرس روح الولاء للوطن وقيادته الحكيمة.



وأكد رئيس لجنة البلدية ثابت الشريدة، بأن البلدية تشارك أبناء الوطن جميعا في احتفالات يوم العلم، الذي يمثل رمز الدولة الأردنية ووحدتها.



و شدد على أن هذه المناسبة العزيزة، إنما هي تعبير من الأردنيين عن صدق انتمائهم لوطنهم وقيادتهم الهاشمية الحكيمة، داعيا المواطنين إلى المشاركة في الاحتفالات الوطنية، وإظهار الروح الوطنية، التي تجسد أسمى معاني الولاء وأصدقها.



ونفذت بلدية الشعلة التابعة للواء بني كنانة في محافظة إربد سلسلة من الفعاليات والتجهيزات التي تعكس روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.



وقالت رئيسة لجنة البلدية، علا النعسان، إن كوادر البلدية عملت على تزيين المرافق العامة والشوارع الرئيسية والتجارية ورفع الأعلام، في مشهد يجسد معاني الفخر والولاء.



وأضافت أن الاستعدادات اشتملت على نشر الأعلام على أعمدة الإنارة ومداخل البلدية والوسط التجاري، وتركيب عدد من السواري في مواقع حيوية، إلى جانب إنارة المباني بألوان العلم وتزيينها بالأعلام.





