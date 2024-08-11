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فاعليات شعبية في الطفيلة تدعو لمشاركة واسعة بالانتخابات

الانتخابات
الانتخابات




 

الأحد، 11-08-2024 05:46 م

الوكيل الإخباري-    أكدت فاعليات شعبية في محافظة الطفيلة، أهمية بناء قواعد متينة لتعزز مسيرة الإصلاح السياسي وتتصدى للتحديات الوطنية، بدءا من إفراز مجلس نيابي قوي يلبي رغبات شرائح المجتمع المختلفة، عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات.


وقال رئيس مجلس عشائر الطفيلة إياد الحجوج، إن جلالة الملك عبدالله الثاني دعا الأردنيين إلى زيادة قاعدة صنع القرار، وإن الانتخابات النيابية المقبلة من أهم مراحل صنع القرار السياسي في الأردن، وعلى المواطنين المشاركة والمساهمة بانتخاب مرشحيهم لمجلس النواب المقبل على أسس برامجية سياسية.

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