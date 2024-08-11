فاعليات شعبية في الطفيلة تدعو لمشاركة واسعة بالانتخابات

وقال رئيس مجلس عشائر الطفيلة إياد الحجوج، إن جلالة الملك عبدالله الثاني دعا الأردنيين إلى زيادة قاعدة صنع القرار، وإن الانتخابات النيابية المقبلة من أهم مراحل صنع القرار السياسي في الأردن، وعلى المواطنين المشاركة والمساهمة بانتخاب مرشحيهم لمجلس النواب المقبل على أسس برامجية سياسية.
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