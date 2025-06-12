الخميس 2025-06-12 11:11 ص
 

فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 12-06-2025 07:40 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فقدان عدد من الموظفين لوظائفهم، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (96/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته، وبموجب الصلاحيات المخولة للوزارة بموجب كتاب رسمي صادر عن الوزير.اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار بعد تغيب الموظفين المعنيين عن أعمالهم لمدة تجاوزت عشرة أيام، سواء بشكل متصل أو متقطع، خلال السنة، دون تقديم أعذار مشروعة.

وشمل القرار الأسماء التالية:

علي حسين سعيد المراشدة
تغريد محمد موسى النسور
إسماعيل أحمد إسماعيل الشاطر
عارف خلف حمد زعيتر
الحارث بسام يونس ربابعة
زياد عباس عبد الرزاق أبو عجوة
حسن فخري حسن درويش

Image1_620251273440403097573.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

الشاب عيسى صالح محمد الطعمات

خاص بالوكيل لليوم الثالث .. سباق مع الزمن لاستخراج الشاب عيسى الطعمات من بئر بعمق 60 متر

تعبيرية

اقتصاد محلي 13.9 ألف شيك مرتجع خلال أيار بقيمة 93 مليون دينار

ااا

فن ومشاهير ممثل سوري يصفع باميلا الكيك أمام الجميع!

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

غا

فن ومشاهير هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟

ننن

منوعات بركان كيلاويا يواصل ثورانه بقذف حمم بارتفاع 100 متر - فيديو

ذهب

اقتصاد محلي الذهب يحلق محلياً بارتفاع جديد .. إليك الأسعار

بربر

منوعات رجل صيني يختار العيش في كهف هربًا من ضغوط الحياة العصرية



 
 





الأكثر مشاهدة