فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء

ويأتي هذا القرار بعد تغيب الموظفين المعنيين عن أعمالهم لمدة تجاوزت عشرة أيام، سواء بشكل متصل أو متقطع، خلال السنة، دون تقديم أعذار مشروعة.
وشمل القرار الأسماء التالية:
علي حسين سعيد المراشدة
تغريد محمد موسى النسور
إسماعيل أحمد إسماعيل الشاطر
عارف خلف حمد زعيتر
الحارث بسام يونس ربابعة
زياد عباس عبد الرزاق أبو عجوة
حسن فخري حسن درويش
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