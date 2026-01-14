الأربعاء 2026-01-14 06:13 ص

فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم- أسماء

الأربعاء، 14-01-2026 06:03 ص
الوكيل الإخباري-    أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا، استنادًا إلى أحكام المادة (96/أ/2) من نظام الخدمة المدنية لسنة 2024، يقضي باعتبار الموظفين المذكورين في الجدول المرفق أدناه فاقدين لوظائفهم.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء نتيجة تغيب الموظفين المذكورة أسماؤهم في الجدول عن عملهم لمدة عشرة أيام أو أكثر متصلة، دون تقديم عذر مشروع.
Image1_12026146148896451286.jpg
 
 


