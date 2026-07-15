فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء عن فقدان عدد من الموظفين لوظائفهم، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (96/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته، وبموجب الصلاحيات المخولة للوزارة بموجب كتاب رسمي صادر عن الوزير.

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