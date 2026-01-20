فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

الثلاثاء 2026-01-20 05:58 ص

الوكيل الإخباري- قررت وزارة الصحة اعتبار الموظفين المدرجة أسماؤهم أدناه فاقدين لوظائفهم، وذلك بسبب تغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد على عشرة أيام متواصلة أو متقطعة، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته.

Image1_120262054110169353934.jpg
Image2_120262054110169353934.jpg

 
 


