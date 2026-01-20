فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

-
أخبار متعلقة
-
لجنة نقابة الصحفيين تكرم مجلس التطوير التربوي في تربية الزرقاء الأولى
-
"الخدمة والإدارة العامة" تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام صندوق توفير البريد الثلاثاء
-
الأمن العام يوضّح تفاصيل العثور على طفل يبلغ عامين بعمان
-
بلدية المفرق توقف تراخيص الأبنية داخل حرم الأودية والسدود
-
وزير البيئة يلتقي وفداً من نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية
-
افتتاح معرض ملتقى الفن والجمال
-
بلدية ام الجمال ومنظمة جيوفاني باولو تناقشان مشروع تعلم العمل
-
الحكومة: استبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة للأُسر المستحقة