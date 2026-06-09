الثلاثاء 2026-06-09 02:09 ص

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
وزارة الصحة
 
الثلاثاء، 09-06-2026 01:55 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة عن فقدان عدد من الموظفين لوظائفهم، وذلك استناداً لأحكام المادة (96) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته حتى تاريخ 24 فبراير 2025، وذلك بسبب التغيب غير المبرر عن مواقع العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام، سواء كانت متصلة أو متقطعة.

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