فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي نظراً لتغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد عن عشرة أيام متصلة أو متقطعة.
وتاليا الأسماء:
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