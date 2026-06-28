فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

الوكيل الإخباري- قررت وزارة الصحة اليوم الأحد (28 / 6/ 2026) اعتبار التالية أسماؤهم فاقدين لوظائفهم اعتباراً من التواريخ المبينة أدناه.

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وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي نظراً لتغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد عن عشرة أيام متصلة أو متقطعة.

وتاليا الأسماء:





