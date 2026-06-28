الأحد 2026-06-28 10:23 ص

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

وزارة الصحة
وزارة الصحة
 
الأحد، 28-06-2026 10:03 ص

الوكيل الإخباري- قررت وزارة الصحة اليوم الأحد (28 / 6/ 2026) اعتبار التالية أسماؤهم فاقدين لوظائفهم اعتباراً من التواريخ المبينة أدناه.

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وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي نظراً لتغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد عن عشرة أيام متصلة أو متقطعة.
وتاليا الأسماء:

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