فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة -أسماء

وجاء ذلك بسبب التغيب غير المبرر عن مواقع العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام، سواء كانت متصلة أو متقطعة.
وتالياً الأسماء:
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