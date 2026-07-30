الخميس 2026-07-30 02:44 ص

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة -أسماء

وزارة الصحة
وزارة الصحة
 
الخميس، 30-07-2026 01:05 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة عن فقدان 33 موظف لوظائفهم، وذلك استناداً لأحكام المادة (96) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته حتى تاريخ 24 فبراير 2025.

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وجاء ذلك بسبب التغيب غير المبرر عن مواقع العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام، سواء كانت متصلة أو متقطعة.

وتالياً الأسماء:


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