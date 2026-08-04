الثلاثاء 2026-08-04 01:41 ص

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة -أسماء

وزارة الصحة
وزارة الصحة
 
الثلاثاء، 04-08-2026 12:56 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة عن فقدان 33 موظف لوظائفهم، وذلك استناداً لأحكام المادة (96) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته حتى تاريخ 24 فبراير 2025.

وجاء ذلك بسبب التغيب غير المبرر عن مواقع العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام، سواء كانت متصلة أو متقطعة.

وتالياً الأسماء:

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