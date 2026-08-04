فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة -أسماء

وجاء ذلك بسبب التغيب غير المبرر عن مواقع العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام، سواء كانت متصلة أو متقطعة.
وتالياً الأسماء:
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