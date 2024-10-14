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فاقدين لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الإثنين، 14-10-2024 08:17 ص
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قررت وزارة التربية والتعليم واستناداً لأحكام المادة (96/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 ، اعتبار الموظفين المذكورين في الجدول المرفق أدناه .

وعزت الوزارة السبب لفقدان الأشخاص المذكورة أسماؤهم في الجدول لوظائفهم بسبب تغيبهم عن عملهم دون عذر مشروع مدة عشر أيام فأكثر متصلة .

وهذا جدول أسماء الفاقدين لوظائفهم :

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