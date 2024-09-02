"فاو" واليابان تطلقان مشروعا لمكافحة تغير المناخ في الأردن

ويركز مشروع "الاستجابة الطارئة لتغيير المناخ وأزمات الموارد الطبيعية في المناطق الفعالة للاجئين في الأردن"، على الحد من مخاطر الكوارث والحلول المجتمعية وإعادة تأهيل الغابات.
وأقيمت الورشة تحت رعاية وزير الزراعة خالد الحنيفات وبحضور السفير الياباني في الأردن جيرو أوكوياما وعدد من ممثلي الجهات المعنية بالمشروع والشركاء الحكوميين.
وسيتم تنفيذ المشروع في مخيم الزعتري للاجئين وعجلون وجرش، ويستهدف 150 مستفيدًا بما في ذلك اللاجئون السوريون وأفراد المجتمع المستضيف. حيث تشمل الأنشطة الرئيسية إعادة تأهيل مناطق الغابات من خلال برامج النقد مقابل العمل، وبناء القدرات في مجال إدارة مخاطر الكوارث، وإنشاء آليات الاستجابة للكوارث المجتمعية.
-
أخبار متعلقة
-
الأمير فيصل يرعى انطلاق مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط بالعقبة
-
أمانة عمّان تقدم بطاقات مجانية لاستخدام الباص سريع التردد لمتطوعين "منصة نحن"
-
تعطل باص داخل نفق دوار الشعب
-
جامعة الدول العربية تشارك بمراقبة الانتخابات النيابية في الأردن
-
حوارية بالعقبة بعنوان "تعزيز الديمقراطية والشفافية خلال العملية الانتخابية"
-
"التربية": دوام يومي سبت 21 و 28 أيلول للمدارس إجباري
-
988 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد اليوم
-
عطلة رسمية 3 أيام للمدارس الحكومية الأسبوع المقبل