"فاو" واليابان تطلقان مشروعا لمكافحة تغير المناخ في الأردن

الوكيل الإخباري- أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في الأردن بتمويل من الحكومة اليابانية وبالتعاون مع وزارة الزراعة، مشروعا يهدف إلى معالجة التحديات الملحة المتمثلة في تغير المناخ وأزمات الموارد الطبيعية في المناطق الفعالة للاجئين في شمال الأردن.

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ويركز مشروع "الاستجابة الطارئة لتغيير المناخ وأزمات الموارد الطبيعية في المناطق الفعالة للاجئين في الأردن"، على الحد من مخاطر الكوارث والحلول المجتمعية وإعادة تأهيل الغابات.



وأقيمت الورشة تحت رعاية وزير الزراعة خالد الحنيفات وبحضور السفير الياباني في الأردن جيرو أوكوياما وعدد من ممثلي الجهات المعنية بالمشروع والشركاء الحكوميين.