الخميس 2025-03-27 01:18 م
 

فتح أبواب الزيارة لنزلاء مراكز الإصلاح طيلة أيام العيد

ل
أرشيفية
 
الخميس، 27-03-2025 12:48 م

الوكيل الإخباري- قال العميد فلاح المجالي مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل إن العمل في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل يركز على النهج الإنساني في التعامل مع النزلاء مؤكدا أن هناك توجيهات في كل عيد من قبل مدير الأمن العام بفتح باب الزيارات الخاصة والعامة طيلة أيام العيد حيث تكون الزيارات من الساعة الثامنة ولغاية الساعة الثانية.

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وبالنسبة للزيارات الخاصة قال إنه يتم اختيار عدد من النزلاء الذين يستطيعون الالتقاء بذويهم خلال فترة العيد.


وأكد العميد المجالي استمرار الزيارات العامة طيلة أيام العيد وهو نهج إنساني مستمر يؤكد عليه مدير الأمن العام بحيث يكون النزيل على تواصل دائم مع ذويه ومع العالم الخارجي لما لهذا الأمر من دور في تمكين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتعزيز شعورهم بالمسؤولية الاجتماعية اتجاه المجتمع كونهم جزء لا يتجزأ منه.


وأشار إلى انه يتم قبل يوم من حلول العيد تنظيم برنامج لموضوع الزيارات الخاصة وبالنسبة للزيارات العامة فستكون مستمرة طوال فترة أيام العيد كاملة.

 
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