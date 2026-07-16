الخميس 2026-07-16 08:30 م

فتح باب استقبال الأفلام لاختيار فيلم يمثل الأردن في الاوسكار

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فتح باب استقبال الأفلام لاختيار فيلم يمثل الأردن في الاوسكار
 
الخميس، 16-07-2026 06:41 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عن فتح باب استقبال الأفلام للنظر فيها ضمن عملية اختيار الفيلم، الذي سيمثّل الأردن رسمياً في فئة الفيلم الدولي الطويل في الدورة التاسعة والتسعين لجوائز الأكاديمية.

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ووفق بيان صحفي صادر عن الهيئة الخميس، دعت الهيئة صنّاع الأفلام وممثليهم المخوّلين إلى الاطلاع على متطلبات التقديم الكاملة واستكمال نموذج التقديم الرسمي عبر الإنترنت من خلال موقع الهيئة.


ولفتت إلى أن نموذج التقديم الرسمي عبر الإنترنت، يُعد وسيلة التقديم المعتمدة. ولا تُعد مواد الأفلام المرسلة عبر البريد الإلكتروني تقديماً رسمياً، إلا إذا صرّحت الهيئة صراحةً باستخدام قناة بديلة بعد التحقق من وجود مشكلة تقنية.


وبينت، أن الموعد النهائي للتقديم هو السبت، 22 آب المقبل لغاية الساعة 11:59 مساءً بتوقيت عمّان.
وأوضح البيان، أنه للاستفسارات والدعم التقني التواصل عبر رابط يتعلق في الهيئة.

 
 


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