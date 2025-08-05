فتح باب الاستفادة من مشاريع الأراضي السكنية في الزرقاء والكرك

ويهدف البرنامج إلى توفير قطع أراض سكنية بأسعار مخفضة للمواطنين، في المناطق التي تشهد ضغوطا سكانية وتحديات خدماتية، من خلال تخصيص جزء من أراضي الخزينة لهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات في هذه المناطق، وتقديم مجموعة من الحلول السكنية التي تسهل حياة المواطنين وتحسن نوعيتها.
كما تسهم هذه الخطوة في إنشاء أحياء سكنية جديدة، تدعم تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي من خلال ركيزة الارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، وتعزيز التنمية الحضرية في تلك المناطق.
وقالت مدير عام المؤسسة، المهندسة جمانة العطيات، إن المشروع سيتم تنفيذه على مراحل، تستهدف المرحلة الأولى منها مناطق: البتراوي، القطرانة، ومحي، مشيرة إلى أن البرنامج سيتوسع لاحقا ليشمل مناطق أخرى من المملكة.
وأضافت أن المشروع يتضمن إجراءات تمويلية ميسرة للمواطنين، تشمل التقسيط المباشر من خلال المؤسسة لمدة تصل إلى 10 سنوات، بدون دفعة أولى وبدون فوائد، حيث سيتم منح المستفيدين الموافقات اللازمة لإيصال الخدمات الأساسية بعد سداد القسط الأول من قيمة الأرض، وذلك ضمن اتفاقية تضمن نقل الملكية فور تسديد القيمة كاملة.
وبينت العطيات، أن تطوير هذه الأراضي السكنية من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية في مناطق المشاريع، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال تحفيز قطاعات الإنشاءات، والبنية التحتية، والخدمات المساندة.
ودعت المواطنين الراغبين بالاستفادة من هذه المشاريع إلى الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة (www.hudc.gov.jo)، للاطلاع على شروط الاستفادة والأوراق الثبوتية المطلوبة، وتقديم الطلبات إلكترونيا، وذلك خلال فترة شهر، تبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء، وتستمر حتى 3 أيلول المقبل.
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