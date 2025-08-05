فتح باب الاستفادة من مشاريع الأراضي السكنية في الزرقاء والكرك

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الاستفادة من مشاريع "البتراوي" في الزرقاء، و"القطرانة" و"محي" في الكرك، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن إطلاق برنامج تطوير الأراضي لغايات السكن، الذي أطلقته الحكومة مطلع آذار 2025.

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ويهدف البرنامج إلى توفير قطع أراض سكنية بأسعار مخفضة للمواطنين، في المناطق التي تشهد ضغوطا سكانية وتحديات خدماتية، من خلال تخصيص جزء من أراضي الخزينة لهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات في هذه المناطق، وتقديم مجموعة من الحلول السكنية التي تسهل حياة المواطنين وتحسن نوعيتها.



كما تسهم هذه الخطوة في إنشاء أحياء سكنية جديدة، تدعم تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي من خلال ركيزة الارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، وتعزيز التنمية الحضرية في تلك المناطق.



وقالت مدير عام المؤسسة، المهندسة جمانة العطيات، إن المشروع سيتم تنفيذه على مراحل، تستهدف المرحلة الأولى منها مناطق: البتراوي، القطرانة، ومحي، مشيرة إلى أن البرنامج سيتوسع لاحقا ليشمل مناطق أخرى من المملكة.



وأضافت أن المشروع يتضمن إجراءات تمويلية ميسرة للمواطنين، تشمل التقسيط المباشر من خلال المؤسسة لمدة تصل إلى 10 سنوات، بدون دفعة أولى وبدون فوائد، حيث سيتم منح المستفيدين الموافقات اللازمة لإيصال الخدمات الأساسية بعد سداد القسط الأول من قيمة الأرض، وذلك ضمن اتفاقية تضمن نقل الملكية فور تسديد القيمة كاملة.



وبينت العطيات، أن تطوير هذه الأراضي السكنية من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية في مناطق المشاريع، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال تحفيز قطاعات الإنشاءات، والبنية التحتية، والخدمات المساندة.