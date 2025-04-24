فتح باب التجنيد لحملة شهادة البكالوريوس والدبلوم - رابط التقديم

أ. بكالوريوس صحة الفم والأسنان
ب. بكالوريوس علوم طب الأسنان
ج. بكالوريوس مساعد طبيب أسنان
د. دبلوم شامل في تخصص صحة الفم والأسنان.
۲. على الراغبين بالتسجيل التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد dpatajneed.jaf.mil.jo، والذي سيتم تفعيله مجانًا اعتبارًا من الساعة (۱۲:۰۰) يوم الخميس الموافق 2025/4/24، ولغاية الساعة (١٥:٣٠) من مساء يوم السبت الموافق 4/5/2025، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة (PDF) وعلى ملف واحد.
3. لمزيد من المعلومات يُرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي (www.jaf.mil.jo)، والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo).
4. الشروط:
أ. أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
ب. أن يكون المتقدم من مواليد (١٩٩٥/١/١) فأعلى.
ج. أن يكون لائقًا للخدمة العسكرية من الناحية الصحية.
د. أن يكون حاصلًا على شهادة مزاولة مهنة من وزارة الصحة الأردنية.
هـ. أن لا يقل طول المتقدم عن (١٦٠) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.
و. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ز. أن لا يكون له خدمة سابقة بالصبغة العسكرية أو بالصبغة المدنية في القوات المسلحة - الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية.
ح. شهادة خبرة للمتقدم إن وجدت.
5. يكون تقديم الطلبات عن طريق الموقع الرسمي لمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo)، كما يلي:
أ. يقوم الراغب بالتجنيد بالدخول إلى الموقع الإلكتروني.
ب. تعبئة جميع المعلومات الواردة في الطلب من قبل صاحب العلاقة، بحيث يتحمل المسؤولية عن صحة المعلومات، وسيتم تدقيق المعلومات لاحقًا من قبل المركز العسكري للتجنيد.
ج. يتم تعبئة الطلب مرة واحدة، وفي حال تكرار الطلب أكثر من مرة سيتم إلغاء الطلب.
د. سيتم إبلاغ المتقدم بموعد ومكان المقابلة عن طريق رسالة نصية
(SMS) على رقم الهاتف الذي تم إدخاله من قبل المتقدم.
٦. الوثائق المطلوبة: (يتم إرفاق الوثائق أدناه بملف PDF)
أ. نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول، والذي يمكن الحصول عليه عن طريق الرابط الإلكتروني:
https://dpatajneed.jaf.mil.jo/reg_file/sec.pdf
ب. صورة عن الهوية الشخصية ممغنطة وغير منتهية، مثبت عليها الرقم الوطني.
ج. الشهادة الجامعية المصدقة الأصلية أو صورة مصدقة عنها.
د. شهادة مزاولة مهنة من وزارة الصحة الأردنية.
هـ. شهادة الدبلوم الشامل (ناجح) الأصلية أو صورة مصدقة عنها.
و. شهادة ولادة أصلية أو صورة مصدقة عنها.
ز. صورة مصدقة عن دفتر العائلة (صفحة الأب)، أو صورة مصدقة عن شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفى، مثبت عليها مكان ولادة الأب.
ح. قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين، أو شهادة خطية تثبت بأن أحد الوالدين على رأس عمله في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، أو إحضار شهادة خطية من الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تثبت أن أحد الوالدين مصاب عسكري، أو شهادة استشهاد لأبناء الشهداء لمن ينطبق عليه ذلك.
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