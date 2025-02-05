فتح باب الترشح لانتخابات الشعب الهندسية بنقابة المهندسين

وقال أمين عام النقابة المهندس علي ناصر إن من شروط الترشح لعضوية مجالس الشعب والهيئة المركزية أن يكون المرشح قد مضى على ممارسته للمهنة 7 سنوات على الأقل، وأن يكون قد سدد الرسوم السنوية لعام 2025 وما قبلها قبل تقديم طلب الترشح.
وأضاف أن مجلس النقابة كان قد قرر دعوة الهيئات العامة للشعب الهندسية لعقد اجتماعاتها في 20 شباط الجاري (الدعوة الأولى)، فيما تعقد الهيئة العامة الفعلية (الدعوة الثانية) في 27 شباط الجاري، وتجرى الانتخابات في 28 شباط الجاري.
ويشترط قانون النقابة أن يكون المرشح لعضوية المجلس عضوًا في مجالس الشعب الهندسية، باستثناء النقيب ونائبه وفقًا لأحكام القانون.
كما يشترط أن يقدم طلب الترشح من المرشح شخصيًا.
وتسبق انتخابات الشعب الهندسية انتخابات مجلس النقابة التي ستجري في 9 أيار 2025 بعد دعوة الهيئة العامة للنقابة للاجتماع في 25 نيسان 2025.
ويضم مجلس النقابة ممثلًا عن كل شعبة، باستثناء الشعبة المدنية والكهربائية اللتين يمثلها عضوان في المجلس، بالإضافة إلى النقيب ونائبه ورئيس هيئة المكاتب الهندسية.
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