فتح باب الترشح لانتخابات فروع نقابة المهندسين نهاية الشهر الحالي

وقالت النقابة في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه يشترط على من يترشح لعضوية مجالس الفروع أو للأعضاء المكملين في الهيئة المركزية، أن يكون قد مر على ممارسته للمهنة ما لا يقل عن 7 سنوات، وأن يكون أمضى سنتين على الأقل منذ تسجيله في الهيئة العامة للفرع.
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