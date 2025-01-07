فتح باب الترشح لانتخابات فروع نقابة المهندسين نهاية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة المهندسين، فتح باب الترشح لانتخابات مجالس فروع النقابة في المحافظات للدورة الـ30 للفترة من (2025-2028)، وذلك اعتبارًا من 31 كانون الثاني الحالي، وحتى 6 شباط 2025، حيث سيتم استقبال طلبات الترشح في مقرات فروع النقابة في المحافظات، من 8:30 صباحا وحتى 4:30 مساء.

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