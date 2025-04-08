فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- تفتح نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، باب الترشح لانتخابات النقابة المزمع إجراؤها الجمعة 18 نيسان المقبل.

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وقالت النقابة في بيان لها السبت، إنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني من الزملاء المسددين، سيتم تأجيل الاجتماع إلى الجمعة التالية، والتي توافق 25 نيسان، وذلك بمن حضر من الزميلات والزملاء المسددين أعضاء الهيئة العامة للنقابة، في الساعة العاشرة صباحا في قاعة عمّان الكبرى/ مدينة الحسين للشباب.



وأشارت النقابة إلى أنه سيتم فتح باب الترشح لمركز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس الساعة الثامنة والنصف صباحا الثلاثاء 8 نيسان، ويغلق باب الترشح الساعة الرابعة عصرا الاثنين 14 من الشهر ذاته.