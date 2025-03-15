فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين

وترشح في اليوم الأول لفتح باب الترشح أربعة محامين لمركز النقيب هم خلدون النسور والنقيب الحالي يحيى أبوعبود ورامي الشواورة وأشرف الزعبي.
وترشح 44 محاميا للمنافسة على مقاعد مجلس النقابة المكونة من عشرة مقاعد.
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