فتح باب الترشح لانتخابات هيئة المكاتب والشركات في نقابة المهندسين

الوكيل الإخباري- فتحت نقابة المهندسين اليوم السبت، باب الترشح لانتخابات هيئة المكاتب والشركات الهندسية في النقابة، المزمع إجراؤها في 27 نيسان الحالي في مركز النقابة في عمان، لانتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الهيئة ومندوبيها في الهيئة المركزية للنقابة.

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ويستمر باب الترشح مفتوحا لغاية يوم الجمعة الموافق 11 نيسان الحالي، علما أن فتح باب الترشح يوم الجمعة سيكون في عمان فقط من الساعة 8.30 صباحا ولغاية الساعة 4.30 مساء، وفي فروع النقابة بالمحافظات لغاية يوم الخميس.