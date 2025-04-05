فتح باب الترشح لانتخابات هيئة المكاتب والشركات في نقابة المهندسين

ويستمر باب الترشح مفتوحا لغاية يوم الجمعة الموافق 11 نيسان الحالي، علما أن فتح باب الترشح يوم الجمعة سيكون في عمان فقط من الساعة 8.30 صباحا ولغاية الساعة 4.30 مساء، وفي فروع النقابة بالمحافظات لغاية يوم الخميس.
وكان مجلس الهيئة قرر دعوة الهيئة العامة لهيئة المكاتب والشركات الهندسية لعقد اجتماعها السنوي العادي يوم السبت الموافق 19 نيسان الحالي الساعة الخامسة مساء في مجمع النقابات المهنية بعمان،
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