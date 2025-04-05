السبت 2025-04-05 09:08 م
 

فتح باب الترشح لانتخابات هيئة المكاتب والشركات في نقابة المهندسين

نقابة المهندسين الأردنيين
نقابة المهندسين
 
السبت، 05-04-2025 08:35 م

الوكيل الإخباري-   فتحت نقابة المهندسين اليوم السبت، باب الترشح لانتخابات هيئة المكاتب والشركات الهندسية في النقابة، المزمع إجراؤها في 27 نيسان الحالي في مركز النقابة في عمان، لانتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الهيئة ومندوبيها في الهيئة المركزية للنقابة.

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ويستمر باب الترشح مفتوحا لغاية يوم الجمعة الموافق 11 نيسان الحالي، علما أن فتح باب الترشح يوم الجمعة سيكون في عمان فقط من الساعة 8.30 صباحا ولغاية الساعة 4.30 مساء، وفي فروع النقابة بالمحافظات لغاية يوم الخميس.


وكان مجلس الهيئة قرر دعوة الهيئة العامة لهيئة المكاتب والشركات الهندسية لعقد اجتماعها السنوي العادي يوم السبت الموافق 19 نيسان الحالي الساعة الخامسة مساء في مجمع النقابات المهنية بعمان،

 
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