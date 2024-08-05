فتح باب التسجيل في برنامج منحة ماري كوري

وبينت الوزارة، أن المنح في أي مجال دراسي متصل بالمجال النووي، وفي إحدى (الجامعات الموجودة في قاعدة بيانات التعليم العالي العالمية التي تديرها الرابطة الدولية للجامعات بالتعاون مع اليونسكو)، موضحة أن المنح تشمل تغطية الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة.
وأشارت إلى أن آلية القبول تُعطي الأفضلية للمتقدمات الحاصلات على مؤهلات أكاديمية أعلى من المتوسط بمعدل (75 بالمئة من 100بالمئة فأعلى أو 3.0 من 4.0 فأعلى).
ودعت الوزارة الراغبات بالاستفادة من هذه المنح، وللمزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية والوثائق المطلوبة ولتقديم الطلب، الدخول إلى الرابط :
https://www.iaea.org/services/key-programmes/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/information-for-applicants
ولفتت الوزارة إلى أن مدة الدراسة سنتين، وينتهي تقديم الطلبات في 30 أيلول المقبل، مشيرة إلى أنه للاطلاع على قائمة الجامعات المعترف بها لدى الوزارة الدخول إلى الرابط :
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