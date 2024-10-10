فتح باب التسجيل لامتحان الثانوية العامة التكميلي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل لامتحان الثانوية العامة لعام 2024 / التكميلي ، للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل . اضافة اعلان





وينتهي التسجيل بحسب إعلان الوزارة مساء يوم الخميس الموافق 24/10/2024،علمًا بأنه لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.



وسيتم التسجيل إلكترونيًا عن طريق الموقع https://exams.moe.gov.jo/ ، حيث لا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، وتُدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق اي فواتيركم من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني خلال فترة التسجيل قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها محضرًا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية (قياس 4×6) بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.



وفيما يتعلق برسوم الاشتراك ، يُستوفى مبلغ (20) دينارًا رسم اشتراك،بالإضافة إلى (10) دنانير عن كل مبحث يتكون من ورقة واحدة،و(5) دنانير عن كل ورقة من المبحث الذي يتضمن ورقتين.



ويتقدم جميع الطلبة وفق مناهج وكتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الماضي 2023/2024 (كتب جيل 2006).



