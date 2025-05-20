فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب 2025

08:13 م

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الوكيل الإخباري- أعلن اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة (24) من معرض عمان الدولي للكتاب والتي ستقام في الفترة بين 24 ايلول الى 4 تشرين الأول 2025. اضافة اعلان





وذكر بيان صحفي اليوم ان التسجيل يكون عبر الموقع الإلكتروني لاتحاد الناشرين الأردنيين www.unionjp.com وأن 15 تموز 2025 اخر يوم لاستلام الطلبات للمشاركة في المعرض.



يشار الى ان الدورة ال(24) من معرض عمان الدولي للكتاب 2025، تقام هذا العام في المركز الأردني للمعارض الدولية- مكة مول.