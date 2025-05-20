فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب 2025

وذكر بيان صحفي اليوم ان التسجيل يكون عبر الموقع الإلكتروني لاتحاد الناشرين الأردنيين www.unionjp.com وأن 15 تموز 2025 اخر يوم لاستلام الطلبات للمشاركة في المعرض.
يشار الى ان الدورة ال(24) من معرض عمان الدولي للكتاب 2025، تقام هذا العام في المركز الأردني للمعارض الدولية- مكة مول.
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