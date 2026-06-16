فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب 2026

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة (25) لمعرض عمان الدولي للكتاب، والتي ستقام في الفترة بين 24 أيلول إلى 4 تشرين الأول 2026 في المركز الأردني للمعارض الدولية- مكة مول.

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ووفق بيان صحفي صادر عن الاتحاد اليوم الثلاثاء، فإن التسجيل للمشاركة في المعرض الذي ينظمه الاتحاد سنوياً، سيكون عبر الموقع الإلكتروني لاتحاد الناشرين الأردنيين www.unionjp.com حتى تاريخ 14 تموز 2026.



وقال أبو فارس، إن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة باعتبارها محطة تاريخية في مسيرة المعرض، إذ تمثل مناسبة للاحتفاء بإنجازات ربع قرن من العمل الثقافي المتواصل الذي أسهم في تعزيز صناعة النشر، وتوسيع آفاق التعاون بين الناشرين والمؤسسات الثقافية محلياً وعربياً ودولياً.



وأضاف، أن المعرض الذي يحظى بالرعاية الملكية السامية كل عام، يواصل أداء رسالته في دعم صناعة الكتاب والنشر، من خلال توفير بيئة مناسبة للناشرين والمؤلفين والموزعين، وإتاحة الفرصة أمام القراء للاطلاع على أحدث الإصدارات العربية والأجنبية، بما يسهم في تنشيط الحركة الثقافية وتشجيع القراءة ونشر المعرفة.