فتح باب التقدم لمنحة شيرين أبو عاقلة لدراسة الماجستير باليرموك

وقالت الجامعة في بيان اليوم الأربعاء، إن المنحة تغطي رسوم القبول والتسجيل ورسوم الساعات المعتمدة باستثناء المساقات الاستدراكية والمساقات المعادة، ومتاحة لجميع الجنسيات.
وأضافت أن الحاصل على المنحة يُقبل في مسار الرسالة، ويشترط أن يكون موضوع رسالته في القضايا الإعلامية الفلسطينية أو الخاصة بإبراز آثار الاحتلال، ومعاناة الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن استمرار “اليرموك” في طرح هذه المنحة للعام الثالث يؤكد حرصها على تحقيق رسالتها الوطنية والعربية المستمدة من الأردن بقيادة جلالة الملك، بأن القضية الفلسطينية هي قضيته المركزية.
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