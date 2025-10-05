فتح حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من 8 صباحا حتى 2:30 ظهرا

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام، أن ساعات عمل جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين الأحد، ستكون من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 14:30 ظهرًا.

وأضافت الإدارة في منشور لها عبر حسابها على "فيسبوك"، أن حركة المركبات الخاصة ستكون أيضًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 13 ظهرًا.