فتح حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من 8 صباحا حتى 2:30 ظهرا

إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس
جسر الملك الحسين
 
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام، أن ساعات عمل جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين الأحد، ستكون من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 14:30 ظهرًا.

وأضافت الإدارة في منشور لها عبر حسابها على "فيسبوك"، أن حركة المركبات الخاصة ستكون أيضًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 13 ظهرًا.


ودعت المسافرين بالالتزام بمواعيد الحجز والتواجد عند الجسر قبل موعد الحجز بساعة.

 
 
