فتح طريق الموجب بعد إغلاقه احترازيا

الوكيل الإخباري- أعلن محافظ مادبا حسن الجبور بالتنسيق مع محافظ الكرك، عن فتح طريق الموجب باتجاه محافظة الكرك بعد إغلاقه أمس الجمعة، احترازيا حماية للأرواح والممتلكات.

