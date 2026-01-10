فتح طريق الموجب بعد إغلاقه احترازيا

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم السبت، أن قرار الإغلاق جاء بعد التساقط الغزير للأمطار يوم أمس، ما قد يعرض الطريق للانهيارات، مبينا أن الطريق آمن.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
الأشغال: 52 بلاغا حتى صباح اليوم جراء الحالة الجوية
-
المجلس الصحي العالي يعقد أولى جلساته إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل الصحي المؤسسي
-
الخارجية تؤكد ضرورة حماية مقارّ البعثات الدبلوماسية بعد استهداف مبنى سفارة قطر في أوكرانيا
-
الحنيطي يبحث مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركي التعاون في مجال الصناعات الدفاعية
-
وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأميركي إلى سوريا التطورات في حلب ودعم الانسحاب السلمي لقسد
-
بلدية الطفيلة تواصل عملها لمعالجة آثار المنخفض الجوي
-
بلدية إربد الكبرى تتعامل مع 85 ملاحظة خلال المنخفض الجوي